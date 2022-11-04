Чому Росія прагне захопити Бахмут та Соледар: роз'яснення ЗСУ

Військові запевняють, що Росія кидає на Бахмутський напрямок всі сили

Росія намагається захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Військово-політичне керівництво ворога поставило таке завдання, оскільки загальний стратегічний задум у них не вдався – захопити Київ, більшу частину України – тепер у них «геополітика на мінімалках», тобто показати своєму народові, що ми «звільнили ЛНР і ДНР». Навіть на Валдаї й Путін казав, що головна задача цієї «спецоперації» – звільнити Донбас», – пояснив Череватий.

Він нагадав, що окупанти вже визначали декілька дат для «звільнення», але не виконували їх. Тому Росія кидає на Бахмутський напрямок всі сили, аби досягти хоч якихось успіхів.

«Створюючи роками імідж «другої армії світу», РФ реально не може захопити великі українські міста як Соледар, Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Окупанти б'ються об такий мур української мужності та незламності. Бо наші бійці і командири в дуже складних умовах там, але тримають цей удар і це величезний удар по іміджу російського керівництва», – додав речник.

За його словами, з військової точки зору, взявши Бахмут, росіяни мріяли б піти далі на Краматорськ, Слов'янськ.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

За минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували близько 840 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 74840 рашистів.