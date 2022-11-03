Російські офіцери гинуть в Україні: оприлюднено цифри ефективної роботи ЗСУ

В Україні ліквідували 1 402 високопоставлених військових російської армії

Станом на 1 листопада 2022 року з початку повномасштабної війни в Україні ліквідували 1 402 високопоставлених військових російської армії. Серед знищених окупантів два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів. Про це повідомляє «Стратком ЗСУ» із посиланням на дані дослідників ОSINT.

При цьому близько чверті ліквідованих високопоставлених військових – старші офіцери.

«В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на війні в Україні знищено також 44 полковники РФ, 98 підполковників та 193 майори. Крім того, ліквідовані 279 капітанів, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантів та 72 військових іншого рангу.

Нагадаємо, триває 253 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.