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«Вороги воюють невміло, але постійно»: офіцер ЗСУ про ситуацію на Донецькому напрямку

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Вороги воюють невміло, але постійно»: офіцер ЗСУ про ситуацію на Донецькому напрямку
«Відчувається, що до ворога прибуло поповнення» 
фото: Генштаб

Загарбники намагаються вийти на оперативний простір, щоб захопити Бахмут та Авдіївку

Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас вважає, що Донецький напрямок стане напрямком ганьби для окупанта. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На всій лінії фронту від Бахмута до Мар’їнки тривають інтенсивні спроби ворога знайти прогалини в оборонних порядках ЗСУ, щоб вийти на оперативний простір та захопити Бахмут та Авдіївку. Відчувається, що до ворога прибуло поповнення. Вони воюють невміло, але постійно», – підкреслив Прозапас.

За його словами, 24/7 під вогневим ураженням перебувають українські бійці та дають відсіч спробам ворога атакувати порядки ЗСУ.

«Кожен день тривають обстріли, але концентрованого удару не спостерігається. Ворог постійно тисне на лінію фронту, щоб розосередити наші сили та знайти слабкі місця, але противнику це не вдасться», –зауважив Прозапас. 

Нагадаємо, основні зусилля російських окупаційних військ зосереджені на захопленні всієї Донецької області. Окупанти атакують одразу на кількох напрямках.

Як відомо, триває 251-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

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Теги: Бахмут ворог Донецьк війна

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