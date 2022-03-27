Чорнобаївка 11:0. Українські захисники вчергове розбили ворогів на тому ж місці

Росіяни та їхні поразки у Чорнобаївці вже стали мемом

Аеродром у Мелітополі «упевнено наздоганяє» Чорнобаївку

Українські збройні сили водинадцяте розбили ворога на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні», – написав Арестович. Він також опублікував смішну картинку.

Він також повідомив, що аеродром у Мелітополі «упевнено наздоганяє» Чорнобаївку. Там рашистів сьогодні розгромили вже вчетверте.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.