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    Події в Україні

    Чорнобаївка 11:0. Українські захисники вчергове розбили ворогів на тому ж місці

    Росіяни та їхні поразки у Чорнобаївці вже стали мемом - Чорнобаївка 11:0. Українські захисники вчергове розбили ворогів на тому ж місці
    Росіяни та їхні поразки у Чорнобаївці вже стали мемом
    фото з відкритих джерел

    Аеродром у Мелітополі «упевнено наздоганяє» Чорнобаївку

    Українські збройні сили водинадцяте розбили ворога на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    «На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні», – написав Арестович. Він також опублікував смішну картинку.

    Він також повідомив, що аеродром у Мелітополі «упевнено наздоганяє» Чорнобаївку. Там рашистів сьогодні розгромили вже вчетверте.

    Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Чорнобаївка 11:0. Українські захисники вчергове розбили ворогів на тому ж місці