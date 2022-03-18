День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
Українські вояки вже неодноразово знищували техніку та живу силу рашистів на цьому аеродромі
Збройні сили України 18 березня вчергове завдали удару по військовому аеродрому у селі Чорнобаївка, що на Херсонщині. За попередніми даними, знищено передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії південного військового округу РФ. Цей напрямок відповідав за ОРДЛО.
Усе б нічого, однак українські вояки вже неодноразово знищували техніку та живу силу окупантів на цьому аеродромі. Що змушує росіян постійно стягувати сюди свої ресурси – невідомо.
Мережа з цього приводу вибухнула мемами. Користувачі вправляються у дотепах, а також намагаються спрогнозувати, скільки разів рашисти ще повернуться у Чорнобаївку.
«Побачити Чорнобаївку і померти», «Намолене місце», «День бабака», Після перемоги Чорнобаївка стане туристичним містом», – жартують у мережі.
Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.