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    Події в Україні

    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)

    &laquo;Побачити Чорнобаївку і померти&raquo;. Очевидно, таким гаслом керуються рашисти - День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    «Побачити Чорнобаївку і померти». Очевидно, таким гаслом керуються рашисти
    фото з відкритих джерел

    Українські вояки вже неодноразово знищували техніку та живу силу рашистів на цьому аеродромі

    Збройні сили України 18 березня вчергове завдали удару по військовому аеродрому у селі Чорнобаївка, що на Херсонщині. За попередніми даними, знищено передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії південного військового округу РФ. Цей напрямок відповідав за ОРДЛО.

    Усе б нічого, однак українські вояки вже неодноразово знищували техніку та живу силу окупантів на цьому аеродромі. Що змушує росіян постійно стягувати сюди свої ресурси – невідомо.

    Мережа з цього приводу вибухнула мемами. Користувачі вправляються у дотепах, а також намагаються спрогнозувати, скільки разів рашисти ще повернуться у Чорнобаївку.

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    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)
    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)

    «Побачити Чорнобаївку і померти», «Намолене місце», «День бабака», Після перемоги Чорнобаївка стане туристичним містом», – жартують у мережі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.

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    Теги: росія окупанти армія війна ОРДЛО Україна окупація фашизм #stoprussia
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    День бабака: у мережі кепкують із окупантів, яких вкотре розбили під Чорнобаївкою (фото)