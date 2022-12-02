Чубаров: Поневолені народи Росії мають отримати право на самовизначення
Світ і Україна мають надати можливість народам Росії реалізувати право на самовизначення
Якщо Росія далі буде існувати у сучасних кордонах – це призведе до повторної війни. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».
«Завершення російсько-української війни – це не лише забезпечення територіальної цілісності української держави. Це не лише засудження і покарання міжнародних злочинців. Це не лише репарації. Найголовніше – уникнення загрози у майбутньому повторної агресії з боку Росії», – сказав голова Меджлісу.
Чубаров зазначив, що у зв’язку з цим виникає питання, яким далі буде існування Росії. «Сьогодні немає необхідності штучно ділити Росію, як колись відбулося з Німеччиною. Світ і Україна мають створити умови і надати можливість народам Росії, які живуть на власних землях, які в абсолютній більшості проти своєї волі були включені до складу Росії, щоб вони реалізували своє право на самовизначення», – наголосив він.
Рафат Чубаров підкреслив, що якщо Росія далі буде існувати у сучасних кордонах – це призведе до повторної війни. «Через 10, 15, 50 років, але це знову буде загроза», – переконаний він.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Як ми писали раніше, у столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко порівняв Росію з ІДІЛ.
Крім того, вдова Дудаєва звернулася до світу із закликом лікувати Росію.
Коментарі — 0