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Чубаров: Поневолені народи Росії мають отримати право на самовизначення

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Чубаров: Поневолені народи Росії мають отримати право на самовизначення
Чубаров: Росія далі буде існувати у сучасних кордонах – це призведе до повторної війни
Фото з відкритих джерел

Світ і Україна мають надати можливість народам Росії реалізувати право на самовизначення

Якщо Росія далі буде існувати у сучасних кордонах – це призведе до повторної війни. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Завершення російсько-української війни – це не лише забезпечення територіальної цілісності української держави. Це не лише засудження і покарання міжнародних злочинців. Це не лише репарації. Найголовніше – уникнення загрози у майбутньому повторної агресії з боку Росії», – сказав голова Меджлісу.

Чубаров зазначив, що у зв’язку з цим виникає питання, яким далі буде існування Росії. «Сьогодні немає необхідності штучно ділити Росію, як колись відбулося з Німеччиною. Світ і Україна мають створити умови і надати можливість народам Росії, які живуть на власних землях, які в абсолютній більшості проти своєї волі були включені до складу Росії, щоб вони реалізували своє право на самовизначення», – наголосив він.

Рафат Чубаров підкреслив, що якщо Росія далі буде існувати у сучасних кордонах – це призведе до повторної війни. «Через 10, 15, 50 років, але це знову буде загроза», – переконаний він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Як ми писали раніше, у столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко порівняв Росію з ІДІЛ. 

Крім того, вдова Дудаєва звернулася до світу із закликом лікувати Росію.

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Теги: росія Рефат Чубаров безпека війна

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