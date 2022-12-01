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У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Учасники події думатимуть, як прискорити перемогу України
фото з відкритих джерел

«Все задля Перемоги» – гасло цьогорічного форуму

Сьогодні, на 31-у річницю Загальнонаціонального референдуму, який підтвердив незалежність України, її територіальну цілісність і непорушність кордонів, у столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум.

«Все задля Перемоги – саме таким є головне гасло КБФ, в рамках якого відомі світові та українські політики, дипломати та експерти обговорять головні завдання оборони України та зміцнення міжнародної солідарності проти російського ворога», – йдеться в повідомленні.

Дивіться пряму трансляцію події:

У рамках Форуму виступатимуть президент парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям і заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, Президент Європейської Ради у 2014-19 роках Дональд Туск і помічник Генерального секретаря НАТО з питань розвідки і безпеки Девід Кеттлер, чотиризіркові генерали Сполучених Штатів Девід Петреус і Веслі Кларк.

До Форуму звертатимуться Святлана Ціхановська, президент Координаційної Ради Білорусі, і Алла Дудаєва, дружина Президента Ічкерії Джохара Дудаєва.

Плануються спеціальні звернення Нобелівської лауреатки миру 2022 року Олександри Матвійчук і Президента Атлантичної Ради Фредеріка Кемпа.

Відбудеться окрема посольська панель Форуму за участю Посла Великої Британії Мелінди Сіммонс, Посла Канади Лариси Ґаладзи, Посла Німеччини Анки Фельдгузен, Посла США в Україні Бріджит Брінк, Посла Франції Етьєна де Понсена, Посла Європейського Союзу і Голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Українські учасники Форуму включатимуть Голову КБФ, прем’єр-міністра України 2014-2016 років Арсенія Яценюка, заступницю голови Верховної Ради Олену Кондратюк, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, міністра оборони України Олексія Резнікова, міського голову Києва Віталія Кличка, голову Меджлісу Кримськотатарського народу Рефата Чубарова, народного депутата України Миколу Княжицького.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 грудня, у вестибюлі станції київського метро «Золоті ворота» відкриється фотовиставка «Війна крізь об’єктив: фото з України». В експозиції представлені 50 робіт українських та іноземних фотожурналістів і фотожурналісток, зроблених у різних містах України після нападу Росії 24 лютого 2022 року.

Теги: війна незалежність Україна

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