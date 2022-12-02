Росію треба лікувати. Вдова Дудаєва жорстко звернулася до світу

Дудаєва: «Росію треба лікувати, як лікували колись гітлерівську Німеччину – усім світом»

Російський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Про це заявила дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва у відеозверненні під час Київського безпекового форуму.

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«Я хочу поставити питання: чому російська імперія брехні і насильства напала на територію України? Чому так сталося? Тому що світ не засудив Росію після двох російсько-чеченських воєн, коли загинули 300 тисяч чеченців, 42 тисячі дітей, загинули чотири президенти», – заявила Дудаєва.

Дудаєва наголосила, що за довгі 10 років чеченський народ пройшов через усі кола пекла, був окупований. А потім Росія напала на Грузію – і також нікого не було засуджено. Потім захопила Крим в Україні і дві області, Донецьку і Луганську, – світ мовчав.

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Дружина першого президента Чечні підкреслила, що вільний світ має покарати Путіна і його подільників за всі їх злочини, інакше вони знову повторяться.

«Росію треба лікувати, як лікували колись гітлерівську Німеччину – усім світом. Вона мусить заплатити репарації. І пригнічені народи Росії мають отримати шанс на звільнення... Росія буде повалена, а Україна обов'язково переможе, і це свято буде святом всього цивілізованого людства», – додала Дудаєва.

Раніше Дудаєва назвала причини, чому Путін зміг почати війну.

Нагадаємо, президія уряду Чеченської республіки Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.