  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    «Дайте возити людей!»: перевізники Львівщини пікетують обласну адміністрацію

    • Розсилка
    Перевізники проводять акцію під Львівською ОДА - «Дайте возити людей!»: перевізники Львівщини пікетують обласну адміністрацію
    Перевізники проводять акцію під Львівською ОДА

    Перевізники висунули низку вимог

    Сьогодні, 5 червня,  під будівлею Львівської обласної державної адміністрації перевізники проводять акцію протесту під гаслом: «Дайте возити людей!».

    Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці засновник ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига.

    «Шість тисяч робітників автотранспортних підприємств Львівщини делегували своїх представників для мирного пікету Львівської обласної держадміністрації», – повідомив Товстига.

    «Люди уже котрий місяць на карантині, уже втрачають останні запаси і терпець. Тим часом нелегальні перевізники, можливо, за мовчазного сприяння влади, ще більше розвинули свої небезпечні рейси. Лише у районі Стрийського автовокзалу у Львові щодня курсує приблизно півсотні «лівих» рейсів. Чи можуть там заразитися люди, запитання риторичне. Зайве й казати, що податків із таких «бусів» держава і близько не бачить, на відміну від легальних перевізників регіону», – йдеться у дописі.

    Представники профспілок автотранспорту Львівщини натомість побоюються, що галузь може опинитися на межі  виживання через різкий брак робочої сили. Адже досвідчені шофери змушені шукати собі іншу роботу, а відтак цінні кадри покидають підприємства.

    У профспілках автотранспортних підприємств також зазначають: водіїв автобусів позбавили конституційного права на працю, а пасажирів – конституційного права на свободу пересування. Чимало шоферів уже зазначають: чули навіть погрози від людей, які озлоблені й звинувачують перевізників у тому, що транспорт не курсує. Тому працівники автотранспортних підприємств пікетують комісію з надзвичайних ситуацій.

    Перевізники вимагають:

    • Дозволити роботу транспорту, гарантувати водіям право на працю, а пасажирам – свободу пересування,
    • Ввести представника транспортників регіону до складу обласної комісії з надзвичайних ситуацій, рішення про транспорт не приймати без перевізників,
    •  Нарешті «побачити» небезпечну роботу нелегалів-перевізників, які не тільки не гарантують безпеку перевезень і сплату податків, а й криміналізують ринок транспорту, що і показала стрілянина в Броварах.

    Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку.

     

    Читайте також:

    Бойовик у Броварах. Що переживає маршрутний бізнес і чому це лише початок?
    Львівщина акція бізнес бюджетні перевізники транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ