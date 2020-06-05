«Дайте возити людей!»: перевізники Львівщини пікетують обласну адміністрацію



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Перевізники проводять акцію під Львівською ОДА

Перевізники висунули низку вимог

Сьогодні, 5 червня, під будівлею Львівської обласної державної адміністрації перевізники проводять акцію протесту під гаслом: «Дайте возити людей!».

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці засновник ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига.

«Шість тисяч робітників автотранспортних підприємств Львівщини делегували своїх представників для мирного пікету Львівської обласної держадміністрації», – повідомив Товстига.

«Люди уже котрий місяць на карантині, уже втрачають останні запаси і терпець. Тим часом нелегальні перевізники, можливо, за мовчазного сприяння влади, ще більше розвинули свої небезпечні рейси. Лише у районі Стрийського автовокзалу у Львові щодня курсує приблизно півсотні «лівих» рейсів. Чи можуть там заразитися люди, запитання риторичне. Зайве й казати, що податків із таких «бусів» держава і близько не бачить, на відміну від легальних перевізників регіону», – йдеться у дописі.

Представники профспілок автотранспорту Львівщини натомість побоюються, що галузь може опинитися на межі виживання через різкий брак робочої сили. Адже досвідчені шофери змушені шукати собі іншу роботу, а відтак цінні кадри покидають підприємства.

У профспілках автотранспортних підприємств також зазначають: водіїв автобусів позбавили конституційного права на працю, а пасажирів – конституційного права на свободу пересування. Чимало шоферів уже зазначають: чули навіть погрози від людей, які озлоблені й звинувачують перевізників у тому, що транспорт не курсує. Тому працівники автотранспортних підприємств пікетують комісію з надзвичайних ситуацій.

Перевізники вимагають:

Дозволити роботу транспорту, гарантувати водіям право на працю, а пасажирам – свободу пересування,

Ввести представника транспортників регіону до складу обласної комісії з надзвичайних ситуацій, рішення про транспорт не приймати без перевізників,

Нарешті «побачити» небезпечну роботу нелегалів-перевізників, які не тільки не гарантують безпеку перевезень і сплату податків, а й криміналізують ринок транспорту, що і показала стрілянина в Броварах.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку.