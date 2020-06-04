Суд арештував 10 учасників перестрілки в Броварах
Всім затриманим оголосили про підозру за ст. 257 (Бандитизм)Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки в Броварах. Серед них є кримінальний авторитет, який «виступив» на стороні місцевих перевізників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначимо, 2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників.
Так, суд обрав запобіжний захід чотирьом з них у вигляді арешту на 60 діб без права застави. Одному учаснику перестрілки - утримання під вартою з правом застави в 630 300 гривень, ще одному - цілодобовий домашній арешт.
Станом на вечір, 3 червня, ще чотирьом із затриманих, в тому числі організатору на прізвисько «Журавель» або «Віха», обрали запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.
У МВС додали, що всім затриманим оголосили про підозру за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 осіб отримали підозру про замах на умисне вбивство (ст. 15 год. 2 ст. 115) КК України.
Як писав Главком, названо імена ймовірних організаторів стрілянини у Броварах. Отже, кримінальні авторитети Сергій Ілюхін і Віктор Журавльов, ймовірно, причетні до організації масової стрілянини в Броварах, раніше фігурували у справі про підпал пасажирських автобусів в Києві.
Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.