Суд арештував 10 учасників перестрілки в Броварах



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2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників

Всім затриманим оголосили про підозру за ст. 257 (Бандитизм)

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки в Броварах. Серед них є кримінальний авторитет, який «виступив» на стороні місцевих перевізників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, 2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників.

Так, суд обрав запобіжний захід чотирьом з них у вигляді арешту на 60 діб без права застави. Одному учаснику перестрілки - утримання під вартою з правом застави в 630 300 гривень, ще одному - цілодобовий домашній арешт.

Станом на вечір, 3 червня, ще чотирьом із затриманих, в тому числі організатору на прізвисько «Журавель» або «Віха», обрали запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.

У МВС додали, що всім затриманим оголосили про підозру за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 осіб отримали підозру про замах на умисне вбивство (ст. 15 год. 2 ст. 115) КК України.

Як писав Главком, названо імена ймовірних організаторів стрілянини у Броварах. Отже, кримінальні авторитети Сергій Ілюхін і Віктор Журавльов, ймовірно, причетні до організації масової стрілянини в Броварах, раніше фігурували у справі про підпал пасажирських автобусів в Києві.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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