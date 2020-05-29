Війна перевізників? Вранці під Києвом молодики в масках влаштували стрілянину (фото, відео)



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Поліція затримала 10 осіб зі зброєю Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини стрілянини в Броварах

Сьогодні, 29 травня, вранці у місті Бровари, що під Києвом, сталася стрілянина.

Повідомлення про стрілянину на вулиці Олімпійській на спецлінію 102 надійшло о 7:15.

За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується.

Працівники місцевої поліції оперативно прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доправили до Броварського відділу поліції.

Затриманими виявилися «гості», які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту.

На місці правопорушення працівники поліції вилучили зброю, наразі встановлюють її належність.

У соцмережі з'явилося відео подій зі стрілянино у Броварах.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.