Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Десантники приземлили російський ударний вертоліт (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Десантники приземлили російський ударний вертоліт (відео)
Львівські десантники відзначили, що в українському небі не місце ворожій авіації
фото скріншот відео

Загалом підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗСУ збили 15 засобів повітряного нападу противника

Українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24. Ворожу техніку приземлили бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ зі Львова. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів на одному з напрямків. Зокрема, сьогодні (7 вересня – ред.), окрім збитого російського штурмовика Су-25 «Грач», підрозділ протиповітряної оборони збив черговий ударний вертоліт Мі-24 окупантів», – йдеться в повідомленні.

Львівські десантники відзначили, що в українському небі не місце ворожій авіації.

Загалом, підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗСУ збили 15 засобів повітряного нападу противника. Серед них чотири літаки, чотири вертольоти, два БПЛА та п’ять крилатих ракет.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 460 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 50 610 рашистів.

Триває сто дев’яносто шоста доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: ЗСУ вертоліт війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський ударний вертоліт Ка-52 приземлився назавжди 
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
3 вересня, 12:26
Крилаті ракети збиті у Дніпровському районі
ЗСУ збили п’ять ракет, скерованих окупантами на Дніпро
3 вересня, 08:10
ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник «Орлан-10»
На Миколаївщині ЗСУ збили безпілотник ворога
Сьогодні, 02:20

Події в Україні

Десантники приземлили російський ударний вертоліт (відео)
Десантники приземлили російський ударний вертоліт (відео)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
На Херсонщині окупанти зазнають значних втрат – Генштаб
На Херсонщині окупанти зазнають значних втрат – Генштаб
Атака на Слов'янськ: кількість жертв внаслідок обстрілу зросла
Атака на Слов'янськ: кількість жертв внаслідок обстрілу зросла
На Запоріжжі окупанти обстріляли людей, які отримували гуманітарку: є загиблі та поранені
На Запоріжжі окупанти обстріляли людей, які отримували гуманітарку: є загиблі та поранені
У Куп'янську знищена база рашистів (фото)
У Куп'янську знищена база рашистів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
84K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
78K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
50K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
33K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці
28K
Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів

Новини

Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Сьогодні, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Сьогодні, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Сьогодні, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Сьогодні, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Сьогодні, 18:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту