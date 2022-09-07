Десантники приземлили російський ударний вертоліт (відео)

Львівські десантники відзначили, що в українському небі не місце ворожій авіації

Загалом підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗСУ збили 15 засобів повітряного нападу противника

Українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24. Ворожу техніку приземлили бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ зі Львова. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів на одному з напрямків. Зокрема, сьогодні (7 вересня – ред.), окрім збитого російського штурмовика Су-25 «Грач», підрозділ протиповітряної оборони збив черговий ударний вертоліт Мі-24 окупантів», – йдеться в повідомленні.

Львівські десантники відзначили, що в українському небі не місце ворожій авіації.

Загалом, підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗСУ збили 15 засобів повітряного нападу противника. Серед них чотири літаки, чотири вертольоти, два БПЛА та п’ять крилатих ракет.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 460 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 50 610 рашистів.

Триває сто дев’яносто шоста доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.