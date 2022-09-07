Майже 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 460 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 50 610 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 50610 (+460) осіб ліквідовано;

танків – 2097 (+20) од;

бойових броньованих машин – 4520 (+36) од;

артилерійських систем – 1194 (+15) од;

РСЗВ – 300 (+4) од;

засоби ППО – 156 (+0) од;

літаків – 237 (+1) од;

гелікоптерів – 208 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4);

крилаті ракети – 214 (+5);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од;

спеціальна техніка – 109 (+0).

Втрати ворога станом на ранок 7 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.