ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною

Також ліквідовано безпілотник «Форпост»

Українські військові 3 вересня в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 «Алігатор» та безпілотний літальний апарат «Форпост».

Нагадаємо, за минулу добу 2 вересня та початок доби (до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Перед цим, 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше зенітники «приземлили» ворожий «Орлан».