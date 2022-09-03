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ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Російський ударний вертоліт Ка-52 приземлився назавжди 
фото з відкритих джерел

Також ліквідовано безпілотник «Форпост» 

Українські військові 3 вересня в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 «Алігатор» та безпілотний літальний апарат «Форпост». 

ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною фото 1

Нагадаємо, за минулу добу 2 вересня та початок доби (до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Перед цим, 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

Раніше зенітники «приземлили» ворожий «Орлан».

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Теги: ЗСУ авіація вертоліт безпілотник війна

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