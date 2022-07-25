Десантники збили ворожий «Алігатор» вартістю $16 млн (фото)

Українські бійці «приземлили» вертоліт окупантів

Січеславські десантники збили ворожий вертоліт Ka-52 пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Вартість російського вертольота становить $16 млн. Про це повідомили на Facebook-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

«Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю», – пише пресслужба бригади.

Нагадаємо, раніше українські зенітники збили черговий російський «Алігатор» (відео).

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