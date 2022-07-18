Біля Санкт-Петербурга впав гелікоптер Росгвардії (відео)
За попередньою інформацією, ніхто не загинув
В Ленінградській області Росії упав вертоліт Мі-8, що належить Росгвардії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
На записі моменту падіння, що опублікований у соцмережах, видно, як вертоліт починає крутитися навколо своєї осі, а потім чіпляє гвинтом землю і падає.
Уточнюється, що гелікоптер належить Північно-Західному округу Росгвардії. Він упав біля котеджного селища Гірки Ленд.
«Виконуючи навчально-тренувальний політ, вертоліт здійснив жорстку посадку. За попередніми даними, загиблих немає. Руйнувань на землі теж немає», – розповіли в Росгвардії.
За попередньою інформацією, ніхто не загинув. На борту було троє людей. Руйнування на землі також відсутні. Причини того, що сталося, встановить спецкомісія.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області.
Нагадаємо, 16 липня у Росії розбився літак: є загиблі. Внаслідок падіння обидва пілоти загинули.