Біля Санкт-Петербурга впав гелікоптер Росгвардії (відео)

За попередньою інформацією, ніхто не загинув

В Ленінградській області Росії упав вертоліт Мі-8, що належить Росгвардії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

На записі моменту падіння, що опублікований у соцмережах, видно, як вертоліт починає крутитися навколо своєї осі, а потім чіпляє гвинтом землю і падає.

Уточнюється, що гелікоптер належить Північно-Західному округу Росгвардії. Він упав біля котеджного селища Гірки Ленд.

«Виконуючи навчально-тренувальний політ, вертоліт здійснив жорстку посадку. За попередніми даними, загиблих немає. Руйнувань на землі теж немає», – розповіли в Росгвардії.

За попередньою інформацією, ніхто не загинув. На борту було троє людей. Руйнування на землі також відсутні. Причини того, що сталося, встановить спецкомісія.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області.

Нагадаємо, 16 липня у Росії розбився літак: є загиблі. Внаслідок падіння обидва пілоти загинули.