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    Соціум

    Біля Санкт-Петербурга впав гелікоптер Росгвардії (відео)

    Вертоліт упав&nbsp;біля котеджного селища Гірки Ленд - Біля Санкт-Петербурга впав гелікоптер Росгвардії (відео)
    Вертоліт упав біля котеджного селища Гірки Ленд
    фото скріншот відео

    За попередньою інформацією, ніхто не загинув

    В Ленінградській області Росії упав вертоліт Мі-8, що належить Росгвардії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

    На записі моменту падіння, що опублікований у соцмережах, видно, як вертоліт починає крутитися навколо своєї осі, а потім чіпляє гвинтом землю і падає.

    Уточнюється, що гелікоптер належить Північно-Західному округу Росгвардії. Він упав біля котеджного селища Гірки Ленд.

    «Виконуючи навчально-тренувальний політ, вертоліт здійснив жорстку посадку. За попередніми даними, загиблих немає. Руйнувань на землі теж немає», – розповіли в Росгвардії.

    За попередньою інформацією, ніхто не загинув. На борту було троє людей. Руйнування на землі також відсутні. Причини того, що сталося, встановить спецкомісія.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області.

    Нагадаємо, 16 липня у Росії розбився літак: є загиблі. Внаслідок падіння обидва пілоти загинули.

    Теги: росія окупанти війна вертоліт Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Біля Санкт-Петербурга впав гелікоптер Росгвардії (відео)