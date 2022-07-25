На Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину

В області чутні були вибухи, є жертви

Пошкоджено кілька приватних будинків, є поранені

25 липня мешканці деяких населених пунктів Волинської області повідомили про вибухи в регіоні. Як стало відомо, спрацювала протиповітряна оборона.

За словами голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, військові збили два безпілотники.

«Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛа. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо», – написав Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

Окупанти заявляли, що українська техніка не бачить безпілотник Zala.

Раніше ЗСУ показали, як знищили ворожий «Орлан» (відео).

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