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    Новини

    На Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину

    В області чутні були вибухи, є жертви - На Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину
    В області чутні були вибухи, є жертви
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Пошкоджено кілька приватних будинків, є поранені

    25 липня мешканці деяких населених пунктів Волинської області повідомили про вибухи в регіоні. Як стало відомо, спрацювала протиповітряна оборона.

    За словами голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, військові збили два безпілотники.

    «Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛа. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо», – написав Юрій Погуляйко.

    Нагадаємо, напередодні ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

    Окупанти заявляли, що українська техніка не бачить безпілотник Zala.

    Раніше ЗСУ показали, як знищили ворожий «Орлан» (відео).

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    Теги: росія окупанти війна військові Волинська область Україна робота безпілотник окупація #stoprussia
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    На Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину