На Волині збито ворожі безпілотники: уламками вбило людину
Пошкоджено кілька приватних будинків, є поранені
25 липня мешканці деяких населених пунктів Волинської області повідомили про вибухи в регіоні. Як стало відомо, спрацювала протиповітряна оборона.
За словами голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, військові збили два безпілотники.
«Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛа. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо», – написав Юрій Погуляйко.
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