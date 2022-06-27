Українські зенітники збили черговий російський «Алігатор» (відео)

За два дні українські бійці приземлили три ворожих гелікоптери

Сьогодні, 27 червня, зенітники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомив офіцер десантно-штурмових військ Юрій Кочевенко на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив відео моменту збиття і падіння розвідувально-ударного гелікоптера Ка-52 «Алігатор».

Нагадаємо, 26 червня на півдні України український захисник за допомогою ПЗРК «Ігла» збив російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

Згодом миколаївські десантники збили ще один вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Гелікоптер Ка-52 «Алігатор» – це найновіша одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

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