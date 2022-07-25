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    Відео

    «Холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів (фото, відео)

    Під Ізюмом майстерно відпрацювали бійці 93-ї бригади - «Холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів (фото, відео)
    Під Ізюмом майстерно відпрацювали бійці 93-ї бригади
    фото: Роман Донік/ Telegram

    Артилерія ЗСУ знищила майже десяток ворожих танків

    На Харківщині українські військовослужбовці спалили колону ворожої бронетехніки, якою російські загарбники планували здійснити черговий «прорив». Про це повідомив волонтер Роман Донік, а також оприлюднив відео з палаючою технікою.

    Він розповів, що вкотре філігранно відпрацювали артилеристи із 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

    «За попередніми даними, тільки за ніч та ранок уражено 5-7 танків, якими планували черговий «прорив». Уточнюються втрати противника»,– мовиться у дописі.

    Окрім відео зі згорілою бронетехнікою, волонтер поділився світлинами, на яких ще одному Т-72 знесло башту під Ізюмом.

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    Нагадаємо, нещодавно мережу вразили фото з Київщини, на яких зображено російський танк серед капусти.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна волонтер Україна Холодний Яр окупація #stoprussia
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    «Холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів (фото, відео)