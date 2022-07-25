«Холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів (фото, відео)
Артилерія ЗСУ знищила майже десяток ворожих танків
На Харківщині українські військовослужбовці спалили колону ворожої бронетехніки, якою російські загарбники планували здійснити черговий «прорив». Про це повідомив волонтер Роман Донік, а також оприлюднив відео з палаючою технікою.
Він розповів, що вкотре філігранно відпрацювали артилеристи із 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
«За попередніми даними, тільки за ніч та ранок уражено 5-7 танків, якими планували черговий «прорив». Уточнюються втрати противника»,– мовиться у дописі.
Окрім відео зі згорілою бронетехнікою, волонтер поділився світлинами, на яких ще одному Т-72 знесло башту під Ізюмом.
Нагадаємо, нещодавно мережу вразили фото з Київщини, на яких зображено російський танк серед капусти.