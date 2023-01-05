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Діють ліміти споживання: «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Діють ліміти споживання: «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень

Через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Станом на 5 січня для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.

«Нагадаємо, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно», - зазначили в «Укренерго».

Енергетики вкотре закликали українців розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. «Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» оприлюднило відео, зняте на одній із підстанцій, яку російські окупанти цілеспрямовано знищили своїм ударом.

Теги: Володимир Зеленський Укренерго енергетика електроенергія

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