Окупанти напередодні Нового року обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК
Внаслідок обстрілу енергетичне обладнання на об'єкті зазнало пошкоджень
Напередодні Нового року росіяни завдали удару по одній з ТЕС ДТЕК. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
«Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго», – пише пресслужба.
Внаслідок обстрілу обладнання зазнало пошкоджень. Зазначається, що це була 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.
Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.
Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.
Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.
Коментарі — 0