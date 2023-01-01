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Окупанти напередодні Нового року обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти напередодні Нового року обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК
Росія обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК
фото: ДТЕК

Внаслідок обстрілу енергетичне обладнання на об'єкті зазнало пошкоджень

Напередодні Нового року росіяни завдали удару по одній з ТЕС ДТЕК. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго», – пише пресслужба.

Внаслідок обстрілу обладнання зазнало пошкоджень. Зазначається, що це була 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

 

Теги: росія обстріл ДТЕК

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