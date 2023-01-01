Окупанти напередодні Нового року обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК

Внаслідок обстрілу енергетичне обладнання на об'єкті зазнало пошкоджень

Напередодні Нового року росіяни завдали удару по одній з ТЕС ДТЕК. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго», – пише пресслужба.

Внаслідок обстрілу обладнання зазнало пошкоджень. Зазначається, що це була 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.