Енергетична ситуація у Києві. Гендиректор Yasno озвучив втішний прогноз

Яка наразі ситуація з електропостачання у Києві

«На Київ подаються значні обсяги електроенергії»

У вівторок, 3 січня, столиця повернулася до стабілізаційних графіків. Наразі у Києві втішні прогнози щодо постачання електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

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«На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути», – пояснив він.

Коваленко додав, що інших відключень поки що не планується.

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«Звісно, якщо не буде нових атак», – зазначив він.

Водночас гендиректор Yasno зазначив, що ймовірність локальних аварійних відключень залишається високою.

«Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання», – додав він.

Раніше Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.

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Нагадаємо, в Україні можуть побудувати децентралізовану енергосистему. Очікується, що вона стане менш вразливою до російських обстрілів.