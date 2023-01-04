Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
Ракети двічі прилітали в обладнання електропідстанції
НЕК «Укренерго» оприлюднило відео, зняте на одній із підстанцій, яку російські окупанти цілеспрямовано знищили своїм ударом.
Ракети двічі прилітали в обладнання, яке забезпечувало надійне живлення осель близько мільйона українців та промислових підприємств. Як наслідок, усі автотрансформатори підстанції знищені. Об’єкт нині розбитий.
«Енергетики ніколи не уявляли, що їм доведеться працювати під такими потужними обстрілами й бачити понівечене обладнання на своїх об’єктах. Росіяни цілеспрямовано знищують підстанції, які живлять мільйони українців та промисловість. Але ми обов’язково все відновимо!» – зазначає «Укренерго».
Раніше Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.
В Україні можуть побудувати децентралізовану енергосистему. Очікується, що вона стане менш вразливою до російських обстрілів.
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