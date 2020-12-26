  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Дніпро накрив крижаний дощ (фото)

    • Розсилка
    Крижаний дощ в Дніпрі призвів до ожеледиці - Дніпро накрив крижаний дощ (фото)
    Крижаний дощ в Дніпрі призвів до ожеледиці
    Фото: radiosvoboda

    У кількох місцях стихія повалила дерева

    У Дніпрі 16 бригад дорожніх працівників долають наслідки крижаного дощу, який накрив місто 25 грудня й призвів до ожеледиці.

    За інформацією пресслужбі мерії Дніпра, на вулиці вийшли понад 60 одиниць посипальної техніки, а також спецтехніка для обробки тротуарів. Небезпечні ділянки, мости та дороги обробляють сумішшю солі з піском.

    За даними КП «Дніпровський електротранспорт», бригади комунальників зрізають кригу на контактній мережі та чистять колії.

    У кількох місцях стихія повалила дерева. Також сталася аварія за участі громадського транспорту: автобус 146-го маршруту врізався в контактну опору. Постраждалих немає.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Дніпро накрив крижаний дощ (фото)
    Дніпро накрив крижаний дощ (фото)
    Дніпро накрив крижаний дощ (фото)
    Фото: dniprorada, radiosvoboda

    Рятувальники області попередили також, що у Дніпрі та області йтиме значний дощ. Упродовж доби по всій території області оголошене штормове попередження.

    Зазначимо, за прогнозом синоптиків, в Україні у найближчі дні очікуються мокрий сніг і дощ.

    Теги: прогноз погоди дороги Дніпро атмосферне явище рятувальники негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies