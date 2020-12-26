Дніпро накрив крижаний дощ (фото)

Крижаний дощ в Дніпрі призвів до ожеледиці

У кількох місцях стихія повалила дерева

У Дніпрі 16 бригад дорожніх працівників долають наслідки крижаного дощу, який накрив місто 25 грудня й призвів до ожеледиці.

За інформацією пресслужбі мерії Дніпра, на вулиці вийшли понад 60 одиниць посипальної техніки, а також спецтехніка для обробки тротуарів. Небезпечні ділянки, мости та дороги обробляють сумішшю солі з піском.

За даними КП «Дніпровський електротранспорт», бригади комунальників зрізають кригу на контактній мережі та чистять колії.

У кількох місцях стихія повалила дерева. Також сталася аварія за участі громадського транспорту: автобус 146-го маршруту врізався в контактну опору. Постраждалих немає.

Рятувальники області попередили також, що у Дніпрі та області йтиме значний дощ. Упродовж доби по всій території області оголошене штормове попередження.

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, в Україні у найближчі дні очікуються мокрий сніг і дощ.