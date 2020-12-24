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    Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень

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    У січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу - Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень
    У січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу
    Фото з відкритих джерел

    У січні температура повітря буде на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень

    В Україні у січні 2021 року середня місячна температура очікується від 0 до -4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла, що на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

    Згідно з прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

    «Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу, у східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах 7-8 градусів морозу», ─ йдеться у повідомленні.

    Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-37 градусів морозу, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей 38-39,8 градусів морозу, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-42 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів морозу.

    Абсолютний максимум температури - 7-14 градусів тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 15-18 градусів, в Криму до 21 градусів тепла.

    Середня місячна кількість опадів складає 27-56 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 57-155 мм.

    «Ожеледь відмічається в середньому 1-7 днів за місяць. Хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті», ─ йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

    Як повідомлялося, синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч. 

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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