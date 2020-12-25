Негода в Україні наробила лиха: без світла понад 200 населених пунктів
Від негоди постраждали шість областей України
Станом ранок п’ятниці, 25 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 214 населених пунктів у 6 областях України. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, без світла:
- Полтавська область – 76 населених пунктів,
- Чернігівська – 73,
- Сумська – 25,
- Київська – 16,
- Кіровоградська – 16,
- Житомирська – 8.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
За прогнозом синоптиків, у п’ятницю, 25 грудня, на сході України очікується значний сніг, на решті території дощ. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7 ° тепла.
Нагадаємо, Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень.
Також синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч.