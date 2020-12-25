Сніг і дощ. Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

У Луганській та Харківській областях очікується ожеледь

В Україні у найближчі дні очікуються мокрий сніг і дощ. Таки прогноз зробили синоптики Укргідрометцентру.

«Вночі 26 грудня у східних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь (І рівень небезпечності, «жовтий»)», - йдеться у повідомленні.

У південних, східних, більшості центральних областей, вночі і в Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, вночі у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь. На решті території без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура впродовж доби у південних та Донецькій областях 1-6° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 3-7° морозу.

27-28 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі 27 грудня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях, 28 грудня на Правобережжі невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

У східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, 28 грудня в західній частині, Одеській та Миколаївській областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу (28 грудня на Лівобережжі 5-10° морозу), на крайньому півдні 0-5° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, 27 грудня на крайньому півдні та Закарпатті, 28 грудня в західних областях та південній частині 3-8° тепла, в Одеській області та в Криму місцями 10-13° тепла.

29-30 грудня істотних опадів не очікується, лише на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах дощ.

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла, у південній частині 8-13° тепла; у східних та Сумській областях вночі 29 грудня 1-6° морозу, 30 грудня близько 0°, вдень 0-5° тепла.

У Києві та області 26 грудня буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура впродовж доби від 2° тепла до 3° морозу. 27-28 грудня теж без істотних опадів, лише вдень 28 грудня невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. 29- 30 грудня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.