Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину: є загиблі (фото)
Від ворожих атак у Нікопольському районі загинула 31-річна жінка
Микола Лукашук / Telegra,

На Кам‘янський район окупанти скерували дрони-камікадзе, які вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури

Російські терористи всю ніч масовано обстрілювали Дніпропетровщину. Окупанти атакували реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією та дронами-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Важка ніч, протягом якої російські окупанти не припиняли тероризувати Нікопольщину. Вбили мирну українку, ще одну людину поранено. Атакували загарбники й Кам‘янський район», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі, рашисти били з важкої артилерії і РСЗВ. Від ворожих атак загинула 31-річна жінка. Ураження дістала й громадянка 1989 року народження, її шпиталізували з уламковими пораненнями. Внаслідок обстрілів в Марганці побито меблевий салон, ліцей, два з половиною десятки приватних будинків та багатоповерхівок, адмінбудівлю, чотири машини, півдесятка ліній електропередач.

На Кам‘янський район окупанти скерували дрони-камікадзе, які вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки встановлюються. В інших районах області ніч була мирною. Показники радіаційного фону не перевищують допустимої норми.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилеристи за минулу добу уразили пункт управління ворога
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Після влучання снаряда на промисловому об'єкті сталася пожежа
Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото)
Вчора, 09:35
Рашисти обстріляли житловий квартал Марганця: є поранені (фото)
Рашисти обстріляли житловий квартал Марганця: є поранені (фото)
Вчора, 12:17

Події в Україні

В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Рашисти атакували Запоріжжя: частина міста без світла
Рашисти атакували Запоріжжя: частина міста без світла
Після вибухів у Харкові зупинило роботу метро
Після вибухів у Харкові зупинило роботу метро
Окупанти вдарили ракетами по Черкащині
Окупанти вдарили ракетами по Черкащині
Ракетний удар по Харкову: перші подробиці
Ракетний удар по Харкову: перші подробиці
Ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину: є загиблі (фото)
Ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
56K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
18K
У Херсоні прогриміли вибухи
15K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
14K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
11K
Українців не зламати. Експерти росТБ визнали злочини Путіна проти мирного населення

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту