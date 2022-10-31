Ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину: є загиблі (фото)

На Кам‘янський район окупанти скерували дрони-камікадзе, які вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури

Російські терористи всю ніч масовано обстрілювали Дніпропетровщину. Окупанти атакували реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією та дронами-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Важка ніч, протягом якої російські окупанти не припиняли тероризувати Нікопольщину. Вбили мирну українку, ще одну людину поранено. Атакували загарбники й Кам‘янський район», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі, рашисти били з важкої артилерії і РСЗВ. Від ворожих атак загинула 31-річна жінка. Ураження дістала й громадянка 1989 року народження, її шпиталізували з уламковими пораненнями. Внаслідок обстрілів в Марганці побито меблевий салон, ліцей, два з половиною десятки приватних будинків та багатоповерхівок, адмінбудівлю, чотири машини, півдесятка ліній електропередач.

На Кам‘янський район окупанти скерували дрони-камікадзе, які вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки встановлюються. В інших районах області ніч була мирною. Показники радіаційного фону не перевищують допустимої норми.

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Нагадаємо, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.