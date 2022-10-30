Рашисти обстріляли житловий квартал Марганця: є поранені (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять багатоповерхівок та автомобілі

Російські терористи сьогодні о 08:16 обстріляли житловий квартал міста Марганець, що на Дніпропетровщині із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Нацполіція.

Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранено жінку.

«На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, близько 3:00 рашисти обстріяли з РСЗВ житлові будинки та інфраструктуру Нікополя. Пошкоджень зазнав один багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газогони. В будинках повилітали вікна, осколками пошкоджено фасади та крівлю.

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Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.

Нагадаємо, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.