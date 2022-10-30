Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото)

У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт

Протягом минулої доби, 29 жовтня, російські окупанти обстрілювали м. Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У нещодавно деокупованому Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. «На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав», – повідомив голова ОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.

На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

Нагадаємо, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.