Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото)
Після влучання снаряда на промисловому об'єкті сталася пожежа
фото: Олег Синєгубов/Facebook

У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт

Протягом минулої доби, 29 жовтня, російські окупанти обстрілювали м. Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У нещодавно деокупованому Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. «На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав», – повідомив голова ОВА.

Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото) фото 1
Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото) фото 2
Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото) фото 3

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району.

На деокупованих територіях області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 267 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

Нагадаємо, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 жовтня
Теги: пожежа росія окупанти війна обстріл Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти знаходились на території станції кілька місяців
Рашисти зруйнували на Харківщині найбільший у Європі радіотелескоп (фото, відео)
28 жовтня, 16:26
Тіло активіста виявили під час ексгумації останків вбитих рашистами українців
На Харківщині в братській могилі знайдено тіло активіста Сергія Федорівського (фото)
27 жовтня, 11:01
Поліція затримала у Харкові російського шпигуна
Поліція затримала у Харкові російського шпигуна
Вчора, 11:53

Події в Україні

Переведення годинників на зимовий час. Що відбувається на окупованих територіях
Переведення годинників на зимовий час. Що відбувається на окупованих територіях
Після російських провокацій Енергодар залишився без світла
Після російських провокацій Енергодар залишився без світла
Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото)
Масштабна пожежа на Харківщині: окупанти обстріляли деокуповані міста (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 жовтня
Рекордний день: за добу ЗСУ знищили майже тисячу окупантів
Рекордний день: за добу ЗСУ знищили майже тисячу окупантів
Окупанти стягують ДОТи на Кінбурнську косу (відео)
Окупанти стягують ДОТи на Кінбурнську косу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Розвідка повідомила, де перебувають найбоєздатніші підрозділи армії РФ
21K
Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ
17K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
14K
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
13K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
13K
На підприємстві під Києвом стався вибух (фото)

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту