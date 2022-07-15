Дніпропетровщина: ворожа ракета влучила в школу

Інформація про постраждалих уточнюється

Окупанти атакували одразу три райони Дніпропетровщини. Села та міста обстрілювали з різної зброї. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Напружена ніч тривог і обстрілів», – зазначив Резніченко.

У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

У Синельниківському районі «приліт». Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Зеленодольську на Дніпропетровщині через обстріли місцеві жителі зіткнулися з нашестям диких кабанів.

Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Читайте також: