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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: ворожа ракета влучила в школу

    У Синельниківському районі внаслідок обстрілу серйозні руйнування - Дніпропетровщина: ворожа ракета влучила в школу
    У Синельниківському районі внаслідок обстрілу серйозні руйнування
    фото ілюстративне

    Інформація про постраждалих уточнюється

    Окупанти атакували одразу три райони Дніпропетровщини. Села та міста обстрілювали з різної зброї. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

    «Напружена ніч тривог і обстрілів», – зазначив Резніченко.

    У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів.

    У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

    У Синельниківському районі «приліт». Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали.

    Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

    Раніше повідомлялося, що у Зеленодольську на Дніпропетровщині через обстріли місцеві жителі зіткнулися з нашестям диких кабанів.

    Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл рятувальники Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко ракета окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: ворожа ракета влучила в школу