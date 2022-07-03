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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: на пожежі загинуло залишене без нагляду немовля (фото)

    Дитину знайшли вже без ознак життя - Дніпропетровщина: на пожежі загинуло залишене без нагляду немовля (фото)
    Дитину знайшли вже без ознак життя
    фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області/Facebook

    Вогнем пошкоджено конструкції житлового будинку та речі домашнього вжитку

    У селі Олексіївка на пожежі загинуло маля. Вогонь у будинку рятувальники гасили понад годину. Дитина перебувала вдома без дорослих. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Повідомлення про пожежу на вулиці Центральна села Олексіївка Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району надійшло до Служби порятунку «101» 2 липня. За вказаною адресою були направлені вогнеборці.

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    Дніпропетровщина: на пожежі загинуло залишене без нагляду немовля (фото)
    Дніпропетровщина: на пожежі загинуло залишене без нагляду немовля (фото)
    Дніпропетровщина: на пожежі загинуло залишене без нагляду немовля (фото)

    «Пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили дитину, 2022 року народження, без ознак життя. Вогнем пошкоджено конструкції житлового будинку та речі домашнього вжитку на загальній площі 60 кв. метрів», – зазначили у відомстві.

    Нагадаємо, станом на ранок 2 липня в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали 984 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

    Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна Дніпропетровщина речі немовля окупація час #stoprussia
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    Дніпропетровщина: на пожежі загинуло залишене без нагляду немовля (фото)