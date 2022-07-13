На Дніпропетровщині нашестя кабанів-біженців з окупованої Херсонщини

Кабани блукають дачними масивами і городами цілими сім’ями

У Зеленодольську на Дніпропетровщині через обстріли місцеві жителі зіткнулися з нашестям диких кабанів. Про це розповів міський голова Дмитро Невеселий.

За словами Дмитра Невеселого, в регіоні через постійні обстріли залишилося багато зруйнованих господарств, де утримувалися свійські та навіть дикі тварини. Кабани блукають дачними масивами і городами цілими сім’ями, лякаючи людей. Зазначимо, що Зеленодольськ знаходиться поблизу межі з Херсонською областю. Рятуючись від війни, дикі тварини прибігають на Дніпропетровщину з Херсонщини.

«Тепер у нас по дачних масивах ходять і дикі кабани, і павліни, і свині, і людські корови. Домашню худобу хлопці з ЗСУ намагалися збирати. Більше 35 корів у нас було. Хлопці за ними доглядали. Потім з’явилися господарі деяких тварин, частину з них забрали. Частину забрало велике домогосподарство., яке займається молоком. Так само дикі кабани, які заселилися на дачах людей. Вони цілими сім’ями ходять людськими городами. Люди скаржаться», – розповів Дмитро Невеселий.

Міський голова Зеленодольська додав, що поки що проблему з дикими кабанами вирішити не можуть, оскільки через постійні обстріли відловити їх неможливо.

Нагадаємо, російські військові систематично обстрілюють Зеленодольськ Дніпропетровської області. Зокрема, 12 липня росіяни атакували район зі ствольної артилерії та РСЗВ «Ураган». Через влучання боєприпасів виникла пожежа – загорілося 3,5 га стерні.

Під час обстрілу Зеленодольська 3 липня у місті було зруйновано будинки, пошкоджено спортивний комплекс та господарчі споруди. На місці влучань залишилась вирва діаметром 12 м та глибиною 5 м.

Як відомо, триває сто сорокова доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, українські захисники відбили спробу штурму росіян в напрямку Дементіївки Харківської області та низку спроб окупантів просунутися на Бахмутському напрямку.