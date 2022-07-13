Нічний удар по Дніпропетровщині: без світла міста і села

Українські захисники за ніч збили над Нікопольським районом два ворожих безпілотники

Російські війська двічі за ніч обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко.

Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади – Червоногригорівська та Мирівська.

«У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач – частково без світла сама Червоногригорівка та два села – це приблизно 6 тис. абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків», – розповів Резніченко.

У Мирівській громаді пошкоджений заклад соціальної інфраструктури.

За попередніми даними, під час обстрілів люди не постраждали.

Резніченко також повідомив, що українські захисники за ніч збили над Нікопольським районом два ворожих безпілотники. «Після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, «уполювали» за ніч два ворожих БПЛА», – сказав він.

Нагадаємо, увечері 12 липня сталися вибухи у Нікополі та Харкові.

У результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.