«Україна вдарить по Криму». Російська пропаганда впала у паніку через успіхи Himars

Як роспропаганда реагує на Himars: огляд кремлівських Telegram-каналів

Після підписання президентом США Джозефом Байденом указу про постачання чергового пакету військової допомоги Україні, пропагандистські Telegram-канали почали активно розповсюджувати дезінформаційні наративи на цю тему, водночас визнаючи, що завдяки американським реактивним системам залпового вогню Himars ударів побільшало і вони стали точнішими.

Однією з головних тез було те, що, мовляв, із західною зброєю ЗСУ стали сильнішими, але Херсон не візьмуть.

У зв'язку із цим пропаганда агресора просувала меседжі, що Україна битиме насамперед по Криму, а потім – по прикордонних областях Росії. Мовляв, ЗСУ зможуть завдавати високоточних ударів у глибокий тил російського угруповання і навіть діставати до великих міст. Втім, на думку пропагандистів, у Росії – найсучасніші системи протиповітряної та протиракетної оборони, які можуть збити більшість випущених ракет. При цьому, після подібних спроб ударів по території Росії, буцімто може настати безповоротний момент, коли Путін накаже завдати асиметричних ударів.

Деякі автори закликали не впадати у паніку, адже «Захід постачає зброю нерегулярно і мало». Інші ж пропонували терміново продумувати нові методи ведення війни. Наприклад, маскувати склади зброї та зберігати її меншою кількістю у різних локаціях, регулярно переміщуючи. Техніку на аеродромах ставити не поруч, а «ховати у кишені» між технікою, що перебуває там на ремонті і на зберіганні. Також, будувати укриття для маскування техніки. Пропонується виділити групи з Сил спеціальних операцій, артилеристів і розвідки, які б «полювали» за українськими ППО, РСЗО, «Точками У» та далекобійною артилерією. Та підірвати мости через Дніпро, аби ускладнити постачання зброї на Схід України.

Ще одна теза пропаганди: нарощування поставок зброї – це перевірка реакції Росії. Про це писали: «У Білому Домі перевіряють, як далеко можна зайти до реальної реакції Росії на дії США. До осені від Заходу слід очікувати поставок ЗРК та бойової авіації»; «Серпень та перші місяці осені будуть визначальними для всього Заходу та обраного ними курсу. Чим ближче зима, тим відчайдушнішими будуть дії європейських та американських політиків щодо Росії, а рівень агресії зростатиме».

Обговорюючи перспективи українського контрнаступу, російські пропагандистські Telegram-канали визнавали, що зі зброєю, яку передав Захід, його справді можна буде реалізувати.

Мовляв, якщо Велика Британія підготує 12 тис. бійців, це буде три повноцінні бригади: «Херсон ці три бригади не візьмуть. А на донецькому напрямку вони лише відтягнуть неминучий кінець»; «Вони можуть атакувати Придністров'я, або у Харківській області вдарити по російських військових із виходом до кордону, і навіть… із заходом на території Росії». Але до завершення їх навчання Захід має відчути економічні проблеми і падіння рівня життя, тому «ставлення до України і до Росії може змінитися», – пише канал.

Звучить і такий меседж: щоби гарантовано убезпечити територію Росії, потрібно відсунути українців від кордонів РФ на відстань польоту далекобійної зброї. Отже, треба зайняти всю Україну. Такий висновок робиться на додачу до цих слів: «Українські ракетники та артилерія вже кілька разів завдали ударів по нашим центрам ухвалення рішення. Із результатом. Центри невеликі, але важливі»

На російських Telegram-каналах зараз активно обговорюється, як захиститися від Himars

фото: скріншот

Загалом, активність каналів та їхнє охоплення зменшилося

Це корелює з оперативною паузою на фронті. Пропагандисти не можуть похвалитися новими «перемогами», тому вже тиждень подають захоплення Лисичанська як здобуток: мовляв, Росія розбила ЗСУ, що тікали, полишивши багато зброї. Канали писали про виставку трофейної зброї у місті. Однак показані запаси зброї і те, що росіяни не змогли взяти у полон бійців, вказує на те, що картинка тріумфальної перемоги – продукт російської пропаганди.

Також канали звинувачували країни Заходу у русофобії та агресії. Цей меседж спровокований відчутною військовою допомогою Україні. Один з каналів, коментуючи застосування Himars в Україні, написав: «Йде війна Росії з об'єднаною Європою та США. Україну продовжать накачувати озброєннями по максимуму. Масово поставляються західні РСЗВ, на черзі системи ППО та авіація. Тисячі українських військових навчаються у країнах ЄС, це будуть цілі корпуси, оснащені усім необхідним, включно з технікою». Автор робить висновок, що війна Заходу проти Росії триває з 1941 року і що це війна за російські природні ресурси.

Ймовірно, за допомогою звинувачення Заходу росіяни намагаються зняти із себе відповідальність за агресію, створивши образ колективної загрози для Росії.

Канали продовжили спроби дискредитувати ЗСУ та прославляти російську армію. Основна увага зосередилася на російському ударі по багатоповерховому житловому будинку у місті Часів Яр на Донеччині, який пропаганда подала як успішну операцію зі знищення військової цілі.

Пропагандисти визнавали можливість українського контрнаступу, втім применшували його потенційні масштаби і значимість.

У той же час, продовжується пошук «зрадників» та критиків влади. Канали підкреслювали народне обурення виступом гурту Би-2 на стадіоні у Санкт-Петербурзі, коли їх освистали вболівальники. На каналах неодноразово лунали заклики скасувати концерти цього гурту через антивоєнні вислови соліста. Після інциденту канали піддали нищівній критиці організаторів концерту. Також цитували українські медіа, які писали, що Би-2 підтримали Україну у війні з Росією.

* Моніторинг було проведено 8-11 липня і зосереджено на 54 прокремлівських Telegram-каналах.

Центр стратегічних комунікацій