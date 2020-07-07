До гасіння масштабної пожежі на Луганщині залучені армія та Нацгвардія



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До гасіння лісової пожежі на Луганщині залучено близько 360 осіб Фото: ДСНС

До місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба президента.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

У вівторок до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Під час наради Зеленському доповіли, що пожежа виникла напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка. Площа займання становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, проте через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню на с. Смолянинове.

За останніми даними ДСНС, унаслідок надзвичайної події п’ятеро людей загинули, ще дев’ятеро – госпіталізовані. Вогонь знищив близько 80 дачних і 45 житлових будинків у с. Смолянинове.

Також відбувається ліквідація пожежі поблизу с. Капітанове на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої складає близько 40 га. До гасіння залучено понад 60 осіб та 16 одиниць техніки.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.