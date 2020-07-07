Масштабна лісова пожежа на Луганщині: вогонь досяг двох селищ, є загиблі (фото)



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До гасіння залучені майже 400 осіб Фото: ДСНС

Відбувається евакуація мешканців двох населених пунктів

Лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці.

Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Наразі відбувається евакуація мешканців цих населених пунктів.

Попередньо 1 особа загинула та 4 особи госпіталізовані до лікарні.

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 14 житлових будинків у с. Смолянинове.

Станом на 17 годину до гасіння залучено 361 чоловік та 85 одиниць техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік із Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої (верхова) складає близько 40 га. До гасіння залучено 63 чоловіки, 16 одиниць техніки.