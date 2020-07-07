Лісова пожежа на Луганщині вже забрала життя щонайменше п’ятьох людей



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Ліквідація лісової пожежі на Луганщині триває другий день Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі

Внаслідок розповсюдження лісової пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району Луганщини, за попередніми даними, 5 осіб загинуло та 9 осіб госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовче озеро» та 45 житлових будинків у с. Смолянинове.

Станом на 19:20 до гасіння пожежа залучено 361 чоловік та 85 одиниць техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік із Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва (квартал 79), площа якої (верхова) складає близько 40 га. До гасіння залучено 63 чоловіки та 16 одиниць техніки.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області. У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Про це повідомляє пресслужба президента.

Під час наради Зеленському доповіли, що пожежа виникла напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка. Площа займання становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, проте через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню на с. Смолянинове. За даними ДСНС, унаслідок надзвичайної події четверо людей загинули, ще дев’ятеро – госпіталізовані. Вогонь знищив близько 80 дачних і 30 житлових будинків у с. Смолянинове.