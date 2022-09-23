До Умані приїхали тисячі паломників-хасидів: фото та відео

До Умані приїдуть близько 10 тис. хасидів, попри попередження з боку влади про неможливість гарантувати повну безпеку

Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 25-27 вересня

В Умань, що на Черкащині щодня прибувають паломники-хасиди на святкування Рош-га-Шана. Попри війну та попередження ізраїльських і українських офіційних осіб, паломники не бояться можливих ракетних ударів та їдуть до Умані. «Главком» публікує фото та відео з місця події.

Рош-га-Шана – Новий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Святкують юдейський Новий рік Рош а-Шана два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів (тишрі) за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень).

Щороку на святкування Рош-га-Шана до українського міста Умань з’їжджаються тисячі паломників-хасидів. У місті знаходиться могила одного із найшанованіших хасидських лідерів – цадика Нахмана. Загалом, за даними Об'єднаної єврейської общини України, у Черкаській обласній військовій адміністрації очікують, що в святкових заходах візьмуть участь близько десяти тисяч вірян.

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Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 25-27 вересня.

Як повідомлялося, в Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працюватиме півдесятка блокпостів.

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана.