Чи приїдуть цього року хасиди в Україну: посол зробив важливе оголошення

Україна у цьому році не зможе гарантувати безпеку паломників

На тлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана. Відповідну заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука оприлюднено на сторінці Посольства у Facebok.

«Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну та у світлі прямої російської війни в нашій країні, попри всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів та відвідувачів в Україну», – заявив посол.

Глава диппредставництва зазначив, що це рішення не буде переглянуто до покращення ситуації з безпекою та звернувся до паломників:

«Будь ласка, моліться, щоб до Рош-га-Шана закінчилася війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, і моліться за перемогу України. Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають до України, щоб відвідати могили праведників», – наголосив посол.

Нагадаємо, Україна на сьогодні розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що в Умань приїхало близько 2 тисяч хасидів. Вони прибули у місто, щоб відзначити свято Шавуот, яке цього року припало на 4 червня.