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  4. Чи приїдуть цього року хасиди в Україну: посол зробив важливе оголошення
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    Суспільство

    Чи приїдуть цього року хасиди в Україну: посол зробив важливе оголошення

    Дипломат закликав молитися, щоб до Рош-га-Шана закінчилася війна в Україні - Чи приїдуть цього року хасиди в Україну: посол зробив важливе оголошення
    Дипломат закликав молитися, щоб до Рош-га-Шана закінчилася війна в Україні
    фото з відкритих джерел

    Україна у цьому році не зможе гарантувати безпеку паломників

    На тлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана. Відповідну заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука оприлюднено на сторінці Посольства у Facebok.

    «Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну та у світлі прямої російської війни в нашій країні, попри всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів та відвідувачів в Україну», – заявив посол.

    Глава диппредставництва зазначив, що це рішення не буде переглянуто до покращення ситуації з безпекою та звернувся до паломників:

    «Будь ласка, моліться, щоб до Рош-га-Шана закінчилася війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, і моліться за перемогу України. Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають до України, щоб відвідати могили праведників», – наголосив посол.

    Нагадаємо, Україна на сьогодні розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

    Раніше повідомлялося, що в Умань приїхало близько 2 тисяч хасидів. Вони прибули у місто, щоб відзначити свято Шавуот, яке цього року припало на 4 червня.

    Читайте також: Хто такі хасиди та чому вони щороку з’їжджаються до України
    Теги: Ізраїль війна хасиди Умань Україна
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    Чи приїдуть цього року хасиди в Україну: посол зробив важливе оголошення