Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші»

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 1 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівка окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10« з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що у суботу, 31 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Крім того, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Розвідка українських позицій із застосуванням безпілотних апаратів ворогом здійснюється практично щодня.