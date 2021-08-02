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    Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші»

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    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає - Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші»
    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 1 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

    Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У напрямку Катеринівка окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

    На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10« з перетином лінії розмежування.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

    Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, що у суботу, 31 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Крім того, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Розвідка українських позицій із застосуванням безпілотних апаратів ворогом здійснюється практично щодня.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військові Попасна СЦКК Авдіївка
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    Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші»