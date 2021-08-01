Бельгія передасть Україні корабель для дослідження Чорного й Азовського морів

«Бельгіка» має здійснювати екологічний моніторинг українських прибережних вод

Для проведення моніторингу Чорного й Азовського морів Бельгія планує безкоштовно надати Україні дослідницьке судно «Бельгіка». Про це у недалю, 1 серпня, поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Цього тижня Україна уклала з Бельгією Меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів. Згідно з домовленостями, бельгійська сторона безкоштовно передасть нам дослідницьке судно «Бельгіка» з унікальним вбудованим обладнанням», – написав він.

За словами урядовця, це дасть змогу посилити екологічний моніторинг морів та здійснювати незалежний моніторинг рибних запасів, геологічну розвідку морського дна тощо. Бельгія також запросить українських фахівців долучитися до дослідницьких робіт у Північному морі.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив виділення коштів для придбання науково-дослідного судна – криголаму – для антарктичних експедицій. Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за $5 мільйонів.

У грудні минулого року Міністр оборони України Андрій Таран підписав угоду з турецькими компаніями про передачу технологій і виробництво корветів для потреб українського флоту. Згодом зʼявилася інформація, що перший турецький корвет класу Ada для Військово-морських сил України буде побудований за формулою 50:50 з Україною, а його готовність до випробувань очікується на рівні 2023 року. При цьому будівництво українського корвету зупинено після банкрутства суднобудівного заводу у Миколаєві.

Раніше Україна планувала створення вітчизняного «москітного» флоту з переданих кораблів Mark VI та Island а також вітчизняних «Гюрза» та «Лань».