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    Доба на Донбасі: російські терористи двічі порушували режим тиші

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    Протягом доби втрат з боку українських військових немає - Доба на Донбасі: російські терористи двічі порушували режим тиші
    Протягом доби втрат з боку українських військових немає

    Поблизу Авдіївки стріляли з гранатометів, на Луганщині вкотре зафіксували безпілотник

    Протягом неділі, 1 серпня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    «Поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Ткож в районі проведення операції Об’єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували два гектари території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.

    Нагадаємо, що у суботу, 31 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Крім того, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Розвідка українських позицій із застосуванням безпілотних апаратів ворогом здійснюється практично щодня.

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    Теги: розвідка ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина ДСНС СЦКК Авдіївка розведення військ на Донбасі Facebook Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Доба на Донбасі: російські терористи двічі порушували режим тиші