Доба на Донбасі: російські терористи двічі порушували режим тиші

Протягом доби втрат з боку українських військових немає

Поблизу Авдіївки стріляли з гранатометів, на Луганщині вкотре зафіксували безпілотник

Протягом неділі, 1 серпня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Ткож в районі проведення операції Об’єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували два гектари території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, що у суботу, 31 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Крім того, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Розвідка українських позицій із застосуванням безпілотних апаратів ворогом здійснюється практично щодня.