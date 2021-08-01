Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних Сил Збройних Сил України з професійним святом

«Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги» – Зеленський

«Українські військові льотчики є знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами» – президент

Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад і ветеранів Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом. Про це повідомляє Офіс президента.

«Дякую військовослужбовцям та ветеранам Повітряних Сил Збройних Сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, вірність військовій присязі та вагомий внесок у загальну справу оборони України. Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті повітряних кордонів нашої держави. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!», – йдеться в тексті привітання.

Як зазначив глава держави, цілодобово підготовлені льотні екіпажі, військовослужбовці зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів наразі несуть бойове чергування і виконують важливі польотні завдання, оберігаючи мирне українське небо. Завдяки участі у міжнародних навчаннях, авіаційних транспортних операціях та показах техніки високий професіоналізм українських військових льотчиків є знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами.