Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє штаб ООС.

В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням», – резюмували у штабі.