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    Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли

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    На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли - Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли

    На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли

    фото з відкритих джерел

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє штаб ООС.

    В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

    В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

    На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли.

    Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

    Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням», – резюмували у штабі.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли