Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє штаб ООС.
В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням», – резюмували у штабі.