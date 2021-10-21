Бойовик «ЛНР» втік з окупованих територій за українською пенсією. Його затримала СБУ

Чоловік приєднався до бойовиків у березні 2015 року

Колишнього бойовика самопроголошеної «ЛНР» затримали у Луганській області, коли він їхав на підконтрольну Україні територію для оформлення пенсії, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік приєднався до бойовиків у березні 2015 року. Його призначили до «4 окремої мотострілецької бригади «ЛНР», де він займався обслуговуванням військової техніки бойовиків.

Згодом, як кажуть в СБУ, чоловік залишив угруповання та переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу. Йому може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення з або без конфіскації майна. Ексбойовику мають обрати запобіжний захід, правоохоронці просять тримання під вартою.

Також наразі перевіряється інформація, чи причетний чоловік до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, 13 жовтня поблизу міста Золоте на Луганщині бійці ЗСУ затримали бойовика бандформування «ЛНР». Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами, а також військовий квиток.

14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими . На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».