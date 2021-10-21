Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика

Українська влада готова надати міжнародній спільноті переконатися, що окупанта утримують у належних умовах

Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, можливість відвідати члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка, затриманого 13 жовтня в районі розведення військ поблизу м. Золотого, що на Луганщині. Про це «Главкому» повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За словами представника вітчизняного зовнішньополітичного відомства, держава має на меті продемонструвати міжнародній спільноті, кого Росія направляє воювати проти українського народу.

«Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави. Міністерство закордонних справ України також доручило посольствам за кордоном детально поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів Нормандського формату» – підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, що член збройного формування РФ нині знаходиться під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також, що Андрія Косяка було затримано на Донбасі 13 жовтня.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого.

Читайте також: