«ЛНР» похвалилася, як ОБСЄ допомогла бойовику не потрапити в український полон (відео)

СММ ОБСЄ могла надати бойовику так званої ЛНР допомогу у поверненні до своїх позицій

Відеоролик з місця подій бойовики оприлюднили на своєму Youtube-каналі

Не визнане Україною «Представництво ЛНР в СЦКК» оприлюднило відео, на якому нібито зафіксовано факт надання представниками СММ ОБСЄ бойовику «ЛНР», що перебував у районі розведення разом із затриманим українськими військовими Андрієм Косяком, допомоги у поверненні на позиції незаконних збройних формувань.

На відеоролику, нібито знятому 13 жовтня неподалік від місця затримання Андрія Косяка, представники СММ ОБСЄ спочатку спілкуються із бойовиками щодо місця знаходження їхнього поплічника, а пізніше рушають колоною автомобілів, імовірно, у напрямку «сірої зони». Згодом автомобілі із символікою СММ ОБСЄ повертаються до посту бойовиків. Попереду них іде людина у російській військовій формі та з символікою «СЦКК», аналогічною тій, яку було знайдено у затриманого 13 жовтня члена НЗФ Косяка.

В описі до відео бойовики пояснюють, що на ньому задокументовано, як після звернення «керівника Представництва ЛНР в СЦКК» до команди СММ ОБСЄ щодо взаємодії, спостерігачі Місії прибули в район проведення робіт, і, проїхавши до місця події, сприяли поверненню другого так званого спостерігача, що, нібито «працював» у районі розведення разом із затриманим українськими військовими Андрієм Косяком, на територію, контрольовану бойовиками.

Також представники незаконного збройного формування звинуватили СММ ОБСЄ у «замовчуванні обставин інциденту 13 жовтня 2021 року», які, за словами бойовиків, відомі представникам Місії.

Нагадаємо, 13 жовтня поблизу м. Золоте на Луганщині бійці ЗСУ затримали бойовика НЗФ «ЛНР». Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами, а також військовий квиток.

14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими . На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».

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