Відомий сепаратист визнав: кримчани масово поновлюють українські паспорти

«Кількість відновлених українських паспортів зростає з кожним днем, як і кількість тих, хто жалкує про свій вибір на референдумі 2014 року»

Російській блогер Олександр Горний, який після окупації Криму тривалий час оспівував путінський режим, тепер сам потерпає від хазяйнування окупантів.

У своєму пості на сайті радіостанції «Ехо Москви» Горний жорстко прокоментував останні політичні події в Росії в цілому і в окупованому Криму зокрема.

«Люди в Криму втомилися від брехні і свавілля місцевої влади, та поки мовчать, але кількість відновлених українських паспортів зростає з кожним днем, як і кількість тих, хто жалкує про свій вибір на референдумі 2014 року. Для місцевої влади це не секрет, деякі далекоглядні чиновники вже справили своїм жінкам і дітлахам новенькі українські закордонні паспорти». – пише блогер.

Він також припустив, що перед виборами до Держдуми російська влада продовжить «тиснути» незадоволених заради перемоги «Єдиної Росії».

«Навіть у мене, людини досить лояльного до влади і президента, вже накипіло, я все прекрасно бачу і розумію, куди все котиться. Що може мені/нам запропонувати Кремль? Боюся, вже нічого. Я особисто втомився від такої кількості брехні і свавілля, - резюмує він. - Мені огидно бачити ці пещені рила, які брешуть, вважаючи народ за ідіотів».

До слова, у липні 2020 року прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі у публікації російського блогера Горного про Крим. У відомстві вказали, зокрема, на «розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності» в публікації під назвою «У Криму є три проблеми: вода, українські паспорти і кримські татари».

У коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Горний сказав, що йому «все одно, що там відкривають» і заявив, що це «не його стаття і не його заголовок».

Раніше Главком повідомляв, як кримчани відновлюють українські паспорти на Херсонщині. Від початку окупації кожен 20-й кримчанин оформив закордонний паспорт на території області.

Також нагадаємо, що близько 300 тисяч українців на Донбасі примусово отримали паспорти РФ. В окупованому росіянами Криму це число перевищує 2 мільйони.

Нагадаємо, влітку 2020 року у РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства. За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

Раніше президент РФ Володимир Путін спростив отримання громадянства для іноземців з повнолітніми дієздатними російськими дітьми. У березні був прийнятий закон про спрощене отримання російського паспорта для українців і білорусів. Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять по-російськи, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.







