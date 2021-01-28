Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників біля Водяного

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь, - пресцентр

Бойовики гатили з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 28 січня, двічі обстріляли українських бійців у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Зазначається, що неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає», ‒ йдеться у повідомленні.

У пресцентрі інформують, що сьогодні сапери ДСНС розмінували більше п’яти гектарів території та передали на знищення 134 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 січня, на полігоні під колесами бойової машини загинув військовослужбовець.

Також 28 січня у річці в Києві знайдено тіло військовослужбовця (фото, відео).